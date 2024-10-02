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Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в Театре музкомедии в Екатеринбурге
Фото: МЧС
В связи с возгоранием в Театре музыкальной комедии в центре Екатеринбурга прокуратура организовала проверку. Ведомства даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности.
Сообщается, что на место выехал прокурор Кировского района Максим Барзенцов.
Согласно последним данным, пожар возник в гримёрке на четвёртом этаже. В МЧС сообщают о возгорании на площади 15 квадратных метров. На месте работают 36 спасателей и 12 единиц техники.
Сообщается, что на место выехал прокурор Кировского района Максим Барзенцов.
Согласно последним данным, пожар возник в гримёрке на четвёртом этаже. В МЧС сообщают о возгорании на площади 15 квадратных метров. На месте работают 36 спасателей и 12 единиц техники.
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