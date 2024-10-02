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После сообщения о смерти человека при пожаре в Театре музкомедии в Екатеринбурге СК начал проверку
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге после сообщения о смерти мужчины, который оказался в здании Театра музыкальной комедии во время пожара, СК организовал свою проверку.
«По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки по статье 109 УК РФ – "причинение смерти по неосторожности"», – говорится в сообщении областного СК.
Сейчас следователи намерены дождаться судебно-медицинской экспертизы, чтобы узнать точную причину смерти мужчины, а также – пожарно-технической экспертизы.
Ранее о своей проверке сообщала прокуратура.
«По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки по статье 109 УК РФ – "причинение смерти по неосторожности"», – говорится в сообщении областного СК.
Сейчас следователи намерены дождаться судебно-медицинской экспертизы, чтобы узнать точную причину смерти мужчины, а также – пожарно-технической экспертизы.
Ранее о своей проверке сообщала прокуратура.
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