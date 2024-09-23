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В столице Урала загорелся Театр музкомедии
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В Екатеринбурге в Театре музыкальной комедии вспыхнул пожар. Очевидцы сообщают о людях на крыше здания, вероятно, спасающихся от огня.
Судя по кадрам, которые прислал читатель Вечерних ведомостей, горит часть здания, прилегающая к зданию Дома печати. На месте уже работают спасатели. Однако в МЧС инцидент ещё не комментировали.
По неподтверждённым данным, что-то загорелось в гримерке.
В телеграм канале «Четвёртого канала» сообщается, что пожарные вынесли из здания пострадавшего.
Судя по кадрам, которые прислал читатель Вечерних ведомостей, горит часть здания, прилегающая к зданию Дома печати. На месте уже работают спасатели. Однако в МЧС инцидент ещё не комментировали.
По неподтверждённым данным, что-то загорелось в гримерке.
В телеграм канале «Четвёртого канала» сообщается, что пожарные вынесли из здания пострадавшего.
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