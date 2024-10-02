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Из-за пожара в Театре музкомедии в центре Екатеринбурга перекрыли дороги
Фото: Владислав Постников
Из-за пожара на четвёртом этаже Театра музыкальной комедии ГИБДД Екатеринбурга перекрыла улицы в центре города.
Ограничения вводятся на улице Карла Либкнехта от проспекта Ленина до улицы Первомайской.
Водителям предлагают объезжать перекрытие по проспекту Ленина и улицу Тургенева либо Луначарского. Также можно проехать по улицам Бориса Ельцина – Челюскинцев – Свердлова.
Ограничения вводятся на улице Карла Либкнехта от проспекта Ленина до улицы Первомайской.
Водителям предлагают объезжать перекрытие по проспекту Ленина и улицу Тургенева либо Луначарского. Также можно проехать по улицам Бориса Ельцина – Челюскинцев – Свердлова.
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