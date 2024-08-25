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После ЧП в метро Екатеринбурга открыли все станции, кроме одной
Фото: Владислав Постников
После ЧП в екатеринбургском метрополитене с гибелью пассажира открыли все станции, кроме одной. Станция, на которой произошла трагедия, ещё закрыта.
Станции «Проспект Космонавтов», «Уралмаш», «Машиностроителей», «Уральская» и «Динамо» открыты, сообщает телеграм-канал метрополитена. Там также предупредили, что интервалы движения будут временно увеличены.
В пресс-службе метро также заявили, что падение не было случайным. Утверждается, что погибший пассажир сам пошёл на это.
Станции «Проспект Космонавтов», «Уралмаш», «Машиностроителей», «Уральская» и «Динамо» открыты, сообщает телеграм-канал метрополитена. Там также предупредили, что интервалы движения будут временно увеличены.
В пресс-службе метро также заявили, что падение не было случайным. Утверждается, что погибший пассажир сам пошёл на это.
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