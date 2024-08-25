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В метро Екатеринбурга между поездом и платформой зажало человека
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Екатеринбурге станцию метро «Площадь 1905 года» закрыли из-за ЧП: на станции погиб человек.
В телеграм-канале екатеринбургского метрополитена также предупредили, что из-за происшествия будет временно закрыто поездов на участке «Площадь 1905 года» – «Проспект Космонавтов».
Судя по жутким кадрам, которые публикуют в местных телеграм-каналах. Одного из пассажиров зажало между поездом и платформой. Как это произошло – неизвестно.
В телеграм-канале екатеринбургского метрополитена также предупредили, что из-за происшествия будет временно закрыто поездов на участке «Площадь 1905 года» – «Проспект Космонавтов».
Судя по жутким кадрам, которые публикуют в местных телеграм-каналах. Одного из пассажиров зажало между поездом и платформой. Как это произошло – неизвестно.
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