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Прокуратура выясняет обстоятельства отравления газом рабочих на стройке в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников
Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурге проверяет стройку, где надышались газом рабочие, когда откачивали воду из затопленного ливнями колодца на стройке.
Ранее сообщалось, что газом отравились пятеро рабочих, однако в надзорном ведомстве утверждают, что пострадавших было шестеро. Из них четверых увезли в больницу, а двое других от госпитализации отказались. Также стало известно, что инцидент произошёл на стройке на 8-м километре Московского тракта.
Сейчас ведомство намерено проверить, как соблюдалось законодательства об охране труда. Прокуратура хочет узнать, кто на стройке отвечал за соблюдение техники безопасности.
Ранее сообщалось, что газом отравились пятеро рабочих, однако в надзорном ведомстве утверждают, что пострадавших было шестеро. Из них четверых увезли в больницу, а двое других от госпитализации отказались. Также стало известно, что инцидент произошёл на стройке на 8-м километре Московского тракта.
Сейчас ведомство намерено проверить, как соблюдалось законодательства об охране труда. Прокуратура хочет узнать, кто на стройке отвечал за соблюдение техники безопасности.
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