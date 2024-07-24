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В Екатеринбурге спасают пятерых рабочих, надышавшихся выхлопными газами
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге врачи борются за жизнь пятерых рабочих, которые надышались выхлопными газами, когда откачивали воду из затопленного ливнями колодца на стройке, и потеряли сознание.
Как сообщает информационное агентство Ura.ru со ссылкой на экстренные службы города, из колодца их доставали специалисты газодымозащитной службы МЧС и свердловской службы спасения, после чего пострадавших передали скорой помощи.
Сейчас рабочие находятся в больнице, состояние троих оценивается как тяжёлое, говорят в пресс-службе свердловского Минздрава.
Как сообщает информационное агентство Ura.ru со ссылкой на экстренные службы города, из колодца их доставали специалисты газодымозащитной службы МЧС и свердловской службы спасения, после чего пострадавших передали скорой помощи.
Сейчас рабочие находятся в больнице, состояние троих оценивается как тяжёлое, говорят в пресс-службе свердловского Минздрава.
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