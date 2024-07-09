Двое подростков на мопеде пострадали в ДТП в Первоуральском районе

– сообщили в пресс-группе.

«В отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст.12.24 КоАП РФ за причинение вреда здоровью, ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП и постановления по ст.12.6 КоАП РФ за отсутствие мотошлема у пассажира и ч.1 ст.12.23 за нарушение правил перевозки пассажиров. На родителей 14-летней пассажирки за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей инспекторы ПДН местного ОВД составили административный протокол по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ»,