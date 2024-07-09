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Двое подростков на мопеде пострадали в ДТП в Первоуральском районе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Очередная авария на двухколёсном транспорте произошла в селе Слобода в Первоуральском районе. Там двое подростков – 16-летний юноша и его 14-летняя подруга – съехали с дороги и перевернулись.
Авария произошла 8 июля, примерно в 19.30. Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, юноша разогнался слишком сильно и не справился с управлением. Сообщать о случившемся в Госавтоинспекцию молодые люди не стали, но позже вызвали медиков, которые увезли их в городскую больницу Первоуральска с ссадинами и ушибами.
Известно, что юный водитель получил водительское удостоверение категории «А1» менее месяца назад. В момент ДТП был в мотошлеме, а вот его подруга без.
Ранее в ГИБДД сообщали о трёх авария с мотоциклами в Екатеринбурге, в селе Косулино Белоярского района и в посёлке Троицкий Талицкого района.
Авария произошла 8 июля, примерно в 19.30. Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, юноша разогнался слишком сильно и не справился с управлением. Сообщать о случившемся в Госавтоинспекцию молодые люди не стали, но позже вызвали медиков, которые увезли их в городскую больницу Первоуральска с ссадинами и ушибами.
Известно, что юный водитель получил водительское удостоверение категории «А1» менее месяца назад. В момент ДТП был в мотошлеме, а вот его подруга без.
«В отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст.12.24 КоАП РФ за причинение вреда здоровью, ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП и постановления по ст.12.6 КоАП РФ за отсутствие мотошлема у пассажира и ч.1 ст.12.23 за нарушение правил перевозки пассажиров. На родителей 14-летней пассажирки за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей инспекторы ПДН местного ОВД составили административный протокол по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ»,
– сообщили в пресс-группе.
Ранее в ГИБДД сообщали о трёх авария с мотоциклами в Екатеринбурге, в селе Косулино Белоярского района и в посёлке Троицкий Талицкого района.
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