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В Екатеринбурге мотоциклист подшофе попал в аварию
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Ещё одна авария с участием нетрезвого мотоциклиста произошла в Свердловской области. На этот раз в Екатеринбурге, где на улице Лучистой, напротив 16-го дома, байкер подшофе столкнулся с «Ладой».
ДТП, о котором идёт речь, произошло накануне вечером, в 22.15. Как рассказали в областном УГИБДД, 29-летний водитель мотоцикла стал пересекать перекресток на «красный», когда через тот же перекресток на «зелёный» ехал 23-летний водитель «Лады».
Известно, что мотоциклиста привлекли к ответственности за проезд на красный сигнал светофора, вождение без прав в пьяном виде. Разбирательство по данному ДТП продолжается.
Напомним, что в воскресенье в посёлке Троицкий Талицкого района пьяная мотоциклистка без водительских прав не справилась с управлением и врезалась в дорожный знак, в результате чего сломала ключицу.
ДТП, о котором идёт речь, произошло накануне вечером, в 22.15. Как рассказали в областном УГИБДД, 29-летний водитель мотоцикла стал пересекать перекресток на «красный», когда через тот же перекресток на «зелёный» ехал 23-летний водитель «Лады».
«В результате ДТП байкер с различными травмами доставлен в больницу, где после осмотра врачей отпущен домой, в дальнейшем лечении не нуждается»,
– сообщили в пресс-группе.
Известно, что мотоциклиста привлекли к ответственности за проезд на красный сигнал светофора, вождение без прав в пьяном виде. Разбирательство по данному ДТП продолжается.
Напомним, что в воскресенье в посёлке Троицкий Талицкого района пьяная мотоциклистка без водительских прав не справилась с управлением и врезалась в дорожный знак, в результате чего сломала ключицу.
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