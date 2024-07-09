В Белоярском районе в ДТП пострадал 16-летний мотоциклист

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В ДГКБ №9 Екатеринбурга из Белоярского района с травмой ноги и многочисленными ссадинами привезли 16-летнего мотоциклиста, столкнувшегося при повороте на мамином KAYO Evolutio с Hyundai Elantra.Авария, о которой идёт речь, произошла накануне вечером в селе Косулино. По словам водителя легкового автомобиля, жителя посёлка Рассоха, он поворачивал налево к магазину, когда в него влетел мотоциклист. По его словам, он пропустил все автомобиль, прежде чем повернуть, но байкера не заметил из-за того, что тот якобы ехал в темноте без световых огней.Известно, что юноша катался на мотоцикле, не имея водительского удостоверения. Мотошлем у него был.В пресс-группе свердловского управления ГИБДД также рассказали, что байк принадлежал матери юного водителя. В связи с этим на неё составили административный прокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу мотоцикла лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством. Также материалы аварии направили в ПДН для решения вопроса о привлечении законной представительницы к ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и постановки подростка на профилактический учёт в субъекты профилактики.На самого мотоциклиста возбуждено производство по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за вождение без прав. Водителю Hyundai тоже досталось. На него составили протокол по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ за невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения.