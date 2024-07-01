Возрастное ограничение 18+

В посёлке Троицкий пьяная мотоциклистка устроила ДТП

19.22 Понедельник, 8 июля 2024
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Воскресным утром в посёлке Троицкий Талицкого района Свердловской области произошла дорожная авария, виновницей и единственной участницей которой стала 17-летняя мотоциклистка. Девушка оказалась и единственной пострадавшей в этом ДТП.

Начинающая байкерша, оседлав отцовский кроссовый мотоцикл марки «VMC», умудрилась нарушить целый букет правил дорожного движения. Прежде всего, она вообще не должна была управлять мотоциклам, так как не имела необходимых для этого водительских прав категории «А». Кроме того, покататься она решила по поселковым улочкам, находясь в состоянии алкогольного опьянения (что впоследствии подтвердило медицинское освидетельствование). Благо, перед этим она догадалась надеть на голову мотошлем, но не подумала о других средствах защиты. Как результат — в аварии осталась жива, но с переломом ключицы была доставлена Талицкую ЦРБ.

Как поясняет ГИБДД Свердловской области, ключицу пьяная бесправная мотоциклистка сломала, когда её покатушки закончились «встречей» с опорой дорожного знака. Как установили сотрудники автоинспекции, причиной ДТП стал выбор нарушитильницей/потерпевшей небезопасной скорости. Помимо болезненной травмы наказанием для девушки стали протоколы — один за пьяное вождение без прав, а второй за повреждение дорожного знака. Отца юной байкерши тоже накажут за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а, скорее всего, и за непринятие мер по использованию транспорта в период его отсутствия.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Нижнем Тагиле 15-летняя девушка на электросамокате упала и сломала ключицу
01 июля 2024
На жителя Нижнего Тагила возбудили уголовное дело за незаконное получение водительских прав
02 июля 2024
Более 10 тысяч нарушений пресекли свердловские автоинспекторы за последнюю неделю июня
03 июля 2024
В ДТП под Нижним Тагилом погиб пассажир не пристегнутый ремнем безопасности
07 июля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

На Юго-Западе Екатеринбурга началась «точечная» застройка, против которой протестовали жители
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:22 В посёлке Троицкий пьяная мотоциклистка устроила ДТП
18:57 Сухоложского чиновника оштрафовали по антикоррупционному законодательству
17:37 Синоптики обещают в Свердловской области кратковременный дождь и грозу
17:23 На Белоярской АЭС завершился плановый ремонт энергоблока №4
16:40 В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия улицы Кузнецова
16:12 Екатеринбург не выполнил «областной» KPI по голосованию в рамках проекта ФКГС
15:46 Сысертчане возобновили пикеты у резиденции губернатора в Екатеринбурге
15:14 «Сбербанк» профинансирует строительство нового ЖК от «УГМК-Застройщика» на Эльмаше
14:30 «УГМК-Застройщик» рассказал на «Иннопроме» о новых туристических проектах в Сибири
13:59 Российский фешн-бренд MONOCHROME будет представлять на Авито эксклюзивные модели
13:35 Глава СК потребовал завести уголовное дело на мужчину, напавшего на екатеринбурженку
13:05 Новое возгорание обнаружили в лесах Свердловской области
12:50 Крупнейшая российская промышленная выставка «Иннопром» стартовала в Екатеринбурге
12:12 За неделю в Свердловской области противопожарные патрули составили 197 протоколов
11:45 Синоптики предупреждают о пожарной опасности до 10 июля в Свердловской области
11:01 «Шпионские очки» в посылке не пропустили екатеринбургские таможенники
10:31 В минувшие выходные на свердловских водоёмах утонули трое взрослых и один ребёнок
10:05 В Екатеринбурге на 10 суток «закрыли» крановщика за неуплату алиментов
09:30 Под свердловским посёлком Верхнее Дуброво насмерть сбили человека
15:19 Жара неделю будет держать Екатеринбург в своих объятиях
14:39 Выяснилось, что екатеринбуржцы думают о неразделенной любви и карьере
14:02 В этом году появится 52 новых остановки в Екатеринбурге
13:20 Жители Свердловской области жалуются на мусорный коллапс
13:06 В Екатеринбурге завели дело на мужчину, который пытался затащить девочку в машину, за применение силы к полицейскому
12:36 В ДТП под Нижним Тагилом погиб пассажир не пристегнутый ремнем безопасности
12:11 Сад Нурова приглашает на День Исети в Екатеринбурге
Все новости Свердловской области
18:47 В Оренбурге организация взялась за контракт по отлову собак и отказалась их убивать
17:08 Стармер официально вступил в должность премьер-министра Великобритании
17:01 СМИ: в Дрездене обнаружили пулевое отверстие в штаб-квартире партии Шольца
15:17 Прокуратура запросила по шесть лет колонии для Беркович и Петрийчук
15:00 Во Владивостоке будут судить двух сотрудниц полиции, которые требовали у подчинённых отдать им премии
14:24 Спецслужбы Киргизии заявили о предотвращении насильственного захвата власти
13:03 В ГД внесли законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции
12:27 Мэр Орска, где весной прорвало дамбу, подал в отставку
12:10 Следователи прекратили дело генерала Цокова в связи с его гибелью
11:42 В Великобритании на выборах побеждают лейбористы, Сунак покинет свой пост
11:01 Кондратьев: на Кубани сбили несколько БПЛА, погиб ребенок
19:17 Набиуллина: ЦБ рассмотрит повышение ключевой ставки в июле
18:59 Силовики задержали бывшего замглавы Челябинска
17:49 СК: в Кемеровской области обрушилось здание Дворца детского творчества
16:51 Глава Татарстана рассказал о конкурсе красоты среди коров
16:16 Депутатов и сенаторов будут лишать полномочий за выезд за границу без согласования
15:23 В Забайкалье хотят отстреливать медведей, которые выходят к людям из-за пожаров
14:26 В июле в России наблюдается пик годовой инфляции, заявили в ЦБ
13:47 Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН из-за участившихся побегов заключенных
13:40 Авиадиспетчеры в аэропорту Антальи намерены бастовать до середины июля
12:56 Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в серьезное ДТП в Турции
12:35 Сильные дожди в Китае привели к эвакуации более 240 000 человек
12:10 Давка на религиозном мероприятии в Индии унесла жизни более 100 человек
11:21 Муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов
10:35 В Тюмени произошла драка со стрельбой у гипермаркета
10:32 Экс-глава НИИ «Роскосмоса» Шишанов получил пять лет колонии
Все новости России и мира
19:22 В посёлке Троицкий пьяная мотоциклистка устроила ДТП
18:57 Сухоложского чиновника оштрафовали по антикоррупционному законодательству
17:37 Синоптики обещают в Свердловской области кратковременный дождь и грозу
17:23 На Белоярской АЭС завершился плановый ремонт энергоблока №4
16:40 В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия улицы Кузнецова
16:12 Екатеринбург не выполнил «областной» KPI по голосованию в рамках проекта ФКГС
15:46 Сысертчане возобновили пикеты у резиденции губернатора в Екатеринбурге
15:32 Исследование ученых Пермского политеха поможет в разработке костных имплантатов
15:24 Валерий Сухих рассказал об итогах весенней сессии работы краевого парламента
15:14 «Сбербанк» профинансирует строительство нового ЖК от «УГМК-Застройщика» на Эльмаше
14:30 «УГМК-Застройщик» рассказал на «Иннопроме» о новых туристических проектах в Сибири
13:59 Российский фешн-бренд MONOCHROME будет представлять на Авито эксклюзивные модели
13:35 Глава СК потребовал завести уголовное дело на мужчину, напавшего на екатеринбурженку
13:05 Новое возгорание обнаружили в лесах Свердловской области
12:50 Крупнейшая российская промышленная выставка «Иннопром» стартовала в Екатеринбурге
12:12 За неделю в Свердловской области противопожарные патрули составили 197 протоколов
11:45 Синоптики предупреждают о пожарной опасности до 10 июля в Свердловской области
11:01 «Шпионские очки» в посылке не пропустили екатеринбургские таможенники
10:31 В минувшие выходные на свердловских водоёмах утонули трое взрослых и один ребёнок
10:05 В Екатеринбурге на 10 суток «закрыли» крановщика за неуплату алиментов
09:30 Под свердловским посёлком Верхнее Дуброво насмерть сбили человека
15:19 Жара неделю будет держать Екатеринбург в своих объятиях
14:39 Выяснилось, что екатеринбуржцы думают о неразделенной любви и карьере
14:02 В этом году появится 52 новых остановки в Екатеринбурге
13:20 Жители Свердловской области жалуются на мусорный коллапс
13:06 В Екатеринбурге завели дело на мужчину, который пытался затащить девочку в машину, за применение силы к полицейскому
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK