В посёлке Троицкий пьяная мотоциклистка устроила ДТП

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Воскресным утром в посёлке Троицкий Талицкого района Свердловской области произошла дорожная авария, виновницей и единственной участницей которой стала 17-летняя мотоциклистка. Девушка оказалась и единственной пострадавшей в этом ДТП.Начинающая байкерша, оседлав отцовский кроссовый мотоцикл марки «VMC», умудрилась нарушить целый букет правил дорожного движения. Прежде всего, она вообще не должна была управлять мотоциклам, так как не имела необходимых для этого водительских прав категории «А». Кроме того, покататься она решила по поселковым улочкам, находясь в состоянии алкогольного опьянения (что впоследствии подтвердило медицинское освидетельствование). Благо, перед этим она догадалась надеть на голову мотошлем, но не подумала о других средствах защиты. Как результат — в аварии осталась жива, но с переломом ключицы была доставлена Талицкую ЦРБ.Как поясняет ГИБДД Свердловской области, ключицу пьяная бесправная мотоциклистка сломала, когда её покатушки закончились «встречей» с опорой дорожного знака. Как установили сотрудники автоинспекции, причиной ДТП стал выбор нарушитильницей/потерпевшей небезопасной скорости. Помимо болезненной травмы наказанием для девушки стали протоколы — один за пьяное вождение без прав, а второй за повреждение дорожного знака. Отца юной байкерши тоже накажут за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а, скорее всего, и за непринятие мер по использованию транспорта в период его отсутствия.