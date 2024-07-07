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В минувшие выходные на свердловских водоёмах утонули трое взрослых и один ребёнок
Фото: Владислав Постников
В минувшие выходные дни на водоёмах Свердловской области произошли четыре несчастных случаях, унесших жизни трёх взрослых и одного ребёнка. Об этом сообщает официальный телеграм-канал областного МЧС.
В связи с этим спасатели напоминают о необходимости:
– плавать только в оборудованных местах, где дежурят спасатели;
– не оставлять детей одних без присмотра у воды;
– не заходить воду в нетрезвом состоянии, так как алкоголь тормозит движения рук и ноги и сбивает темп дыхания;
Ранее сообщалось, что с начала июня на свердловских водоёмах утонуло 22 человека, включая 5 детей.
В связи с этим спасатели напоминают о необходимости:
– плавать только в оборудованных местах, где дежурят спасатели;
– не оставлять детей одних без присмотра у воды;
– не заходить воду в нетрезвом состоянии, так как алкоголь тормозит движения рук и ноги и сбивает темп дыхания;
Ранее сообщалось, что с начала июня на свердловских водоёмах утонуло 22 человека, включая 5 детей.
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