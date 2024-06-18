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С начала лета на свердловских водоёмах утонуло 19 человек
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С начала июня на водоёмах Свердловской области утонуло 19 человек, из которых четверо – дети. Такую трагичную статистику приводят в региональном управлении МЧС.
Напомним, что в Слободо-Туринском районе двухлетняя девочка утонула в металлическом баке с водой.
«Мы просим жителей региона не подвергать свою жизнь опасности при отдыхе у водоёмов, а родителей всегда следить за детьми!»,
– призывают спасатели.
Напомним, что в Слободо-Туринском районе двухлетняя девочка утонула в металлическом баке с водой.
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