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В Слободо-Туринском районе двухлетняя девочка утонула в баке с водой
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Слободо–Туринского района сообщила о начале проверки в связи со смертью двухлетней девочки в селе Липчинское, находившейся вместе с мамой на даче.
По предварительным данным, трагедия произошла, когда мама занималась огородом. Девочка, предположительно, из любопытства или случайно упала в металлический бак, полный воды, где её тело позже обнаружила мама. Женщина вызвала скорую, но малышку было уже не спасти.
Известно, что семья на учёте в органах системы профилактики не состояла.
По предварительным данным, трагедия произошла, когда мама занималась огородом. Девочка, предположительно, из любопытства или случайно упала в металлический бак, полный воды, где её тело позже обнаружила мама. Женщина вызвала скорую, но малышку было уже не спасти.
«Прокуратура выясняет обстоятельства происшествия, будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних»,
– сообщили в прокуратуре.
Известно, что семья на учёте в органах системы профилактики не состояла.
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