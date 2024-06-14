В Слободо-Туринском районе двухлетняя девочка утонула в баке с водой





– сообщили в прокуратуре. «Прокуратура выясняет обстоятельства происшествия, будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Прокуратура Слободо–Туринского района сообщила о начале проверки в связи со смертью двухлетней девочки в селе Липчинское, находившейся вместе с мамой на даче.По предварительным данным, трагедия произошла, когда мама занималась огородом. Девочка, предположительно, из любопытства или случайно упала в металлический бак, полный воды, где её тело позже обнаружила мама. Женщина вызвала скорую, но малышку было уже не спасти.Известно, что семья на учёте в органах системы профилактики не состояла.