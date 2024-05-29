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Крупный пожар в Артинском районе мог вспыхнуть из-за стеклянной банки
Фото: прокуратура Свердловской области
Полиция предполагает, что крупный пожар в деревне Берёзовска в Артинском районе мог вспыхнуть из-за простой стеклянной банки – она создала эффект линзы и через солнечные лучи воспламенила сухую траву. Однако специалисты не исключают и другие версии, которые продолжают отрабатываться.
Об этом сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. По его данным, предварительно ущерб от пожара составил порядка 12 миллионов рублей. Точную сумму должна будет установить специальная комиссия.
Он также рассказал, что большинство из тех, кто остался без крыши над головой, перебрались к своим родственникам. Однако одной семье оказалось некуда идти. Им предложили жильё в соседнем посёлке Арти, и супруги согласились. Теперь решается вопрос о выплаате компенсации других пострадавшим.
Напомним, что, по предварительным оценкам, пожар охватил 1500 квадратных метров и поглотил 10 частных домов.
Об этом сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. По его данным, предварительно ущерб от пожара составил порядка 12 миллионов рублей. Точную сумму должна будет установить специальная комиссия.
Он также рассказал, что большинство из тех, кто остался без крыши над головой, перебрались к своим родственникам. Однако одной семье оказалось некуда идти. Им предложили жильё в соседнем посёлке Арти, и супруги согласились. Теперь решается вопрос о выплаате компенсации других пострадавшим.
Напомним, что, по предварительным оценкам, пожар охватил 1500 квадратных метров и поглотил 10 частных домов.
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