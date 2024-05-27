Крупный пожар прокатился по деревне Берёзовка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Самая горячая точка сегодня в Свердловской области — деревня Берёзовка Артинского района. Там огненная стихия уничтожила под десяток жилых домов.Пожар в деревне Берёзовка начался сегодня, 28 мая, в дневное время суток. После звонка в диспетчерскую к месту происшествия было направлено в общей сложности 84 специалиста пожаротушения и 18 единиц техники. Им помогали местные жители, а ближе к вечеру, когда стал понятен масштаб катастрофы, в Берёзовку выдвинулось подкрепление от Уральской авиабазы. Но в силу ряда причин, в том числе — из-за ветра — огонь перескакивал с одного строения на другой и в общей сложности охватил 10 частных домов. Площадь пожара составила около полутора тысяч квадратных метров.По свидетельству очевидцев, горели не только деревянные, но и кирпичные постройки. Многие дома уничтожены полностью. Судя по последним данным, на этот момент пожар локализован, но борьба с огнём продолжается.