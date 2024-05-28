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В деревне Берёзовка началась прокурорская проверка
Фото: прокуратура Свердловской области
Пожарные ещё не успели погасить последние языки пламени, охватившего дома в деревне Берёзовка, а уже ведётся проверка с выяснением обстоятельств происшествия. Её организовала прокуратура Артинского района, к которому территориально относится данный населённый пункт.
Прокурорская проверка начата в связи с возгоранием жилых домов и прочих строений артинской деревни. В ходе проверки исполнения законодательства о противопожарной безопасности сотрудники государственного органа дадут правовую оценку деятельности органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению пожаров. Кроме того, уже сейчас взято под контроль соблюдение социальных прав жителей деревни, чье имущество пострадало или уничтожено в результате пожара.
Для координации деятельности правоохранительных и надзорных органов выехал прокурор Артинского района Денис Быков, — информирует телеграм-канал областной прокуратуры.
Уточним, на данный момент известно, что пожар в деревне Берёзовка Артинского района Свердловской области начался в дневное время суток. Тревожный сигнал о разгулявшейся огненной стихи поступил в Единую дежурно-диспетчерскую службу Артинского городского округа около трёх часов дня. К месту катастрофы было направлено сначала 27 человек личного состава, 12 единиц спецтехники. Вскоре в деревню отправили подкрепление и людьми, и техникой. Причины возгорания пока неизвестны.
Прокурорская проверка начата в связи с возгоранием жилых домов и прочих строений артинской деревни. В ходе проверки исполнения законодательства о противопожарной безопасности сотрудники государственного органа дадут правовую оценку деятельности органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению пожаров. Кроме того, уже сейчас взято под контроль соблюдение социальных прав жителей деревни, чье имущество пострадало или уничтожено в результате пожара.
Для координации деятельности правоохранительных и надзорных органов выехал прокурор Артинского района Денис Быков, — информирует телеграм-канал областной прокуратуры.
Уточним, на данный момент известно, что пожар в деревне Берёзовка Артинского района Свердловской области начался в дневное время суток. Тревожный сигнал о разгулявшейся огненной стихи поступил в Единую дежурно-диспетчерскую службу Артинского городского округа около трёх часов дня. К месту катастрофы было направлено сначала 27 человек личного состава, 12 единиц спецтехники. Вскоре в деревню отправили подкрепление и людьми, и техникой. Причины возгорания пока неизвестны.
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