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СК начал проверку после нападения собак на екатеринбурженку с ребёнком
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет организовал проверку после нападения беспризорных собак на жительницу Екатеринбурга, которое произошло, когда девушка гуляла со своим сыном возле госпиталя на Соболева, 25.
Там также добавили, что потребуют документацию об отлове безнадзорных собак в этом районе.
«В ходе проверки сотрудниками Следственного комитета выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств инцидента. Принимаются меры к опросу пострадавшей, а также к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия. Выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью женщины»,
– говорится в сообщении СК по области.
Там также добавили, что потребуют документацию об отлове безнадзорных собак в этом районе.
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