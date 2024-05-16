СК начал проверку после нападения собак на екатеринбурженку с ребёнком

– говорится в сообщении СК по области.

«В ходе проверки сотрудниками Следственного комитета выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств инцидента. Принимаются меры к опросу пострадавшей, а также к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия. Выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью женщины»,