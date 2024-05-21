В Екатеринбурге на девушку с ребёнком напали бездомные собаки





приводят слова девушки в телеграм-канале «Е1». «Там ведь гуляют те, кто там бывает на приеме, кто лежит в больнице... Я шла – и резко услышала лай из дальнего угла. Я была в шоке, отвернулась и стояла, надеясь, что они не тронут нас с сыном. Собака укусила меня за ноги три раза и убежала»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге недалеко от госпиталя на Соболева, 25 на девушку с ребёнком напали бездомные собаки. Горожанка обратилась в полицию.По её словам, всего было две собаки – обе чипированные. Девушка зафиксировала травмы и написала заявление. Теперь она надеется, что территорию больницы как-нибудь обезопасят.