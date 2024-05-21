Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на девушку с ребёнком напали бездомные собаки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге недалеко от госпиталя на Соболева, 25 на девушку с ребёнком напали бездомные собаки. Горожанка обратилась в полицию.
По её словам, всего было две собаки – обе чипированные. Девушка зафиксировала травмы и написала заявление. Теперь она надеется, что территорию больницы как-нибудь обезопасят.
«Там ведь гуляют те, кто там бывает на приеме, кто лежит в больнице... Я шла – и резко услышала лай из дальнего угла. Я была в шоке, отвернулась и стояла, надеясь, что они не тронут нас с сыном. Собака укусила меня за ноги три раза и убежала»,
– приводят слова девушки в телеграм-канале «Е1».
По её словам, всего было две собаки – обе чипированные. Девушка зафиксировала травмы и написала заявление. Теперь она надеется, что территорию больницы как-нибудь обезопасят.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию