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Под Ревдой не только топило, но и горело
Стоп-кадр видео телеграм-канала «Екатеринбург №1»
Как сообщалось ранее, в одном из ревдинских посёлков ещё вчера днём начался потоп. Поднимавшийся уровень воды был таким большим, что речь зашла об эвакуации местных жителей. Однако, такая мера не понадобилась.
Посёлок Барановка уже к вечеру вторника перестало затапливать благодаря предпринятым мерам. Чтобы остановить наступление воды, для её отвода начали искусство, с привлечением строительной техники, расширять русло реки Чусовой. При этом уровень воды перестал повышаться, и обошлось без эвакуации.
Меж тем, под Ревдой вчера не только топило. Большой природный пожар возник неподалёку от бывшего асфальтового завода. Здесь полыхнуло целое поле — сухая прошлогодняя трава вновь показала, какими легковоспламеняющимися свойствами обладает. И в то же время, как одни сотрудники МЧС напряжённо наблюдали за уровнем воды в Чусовой, их коллеги совсем неподалёку боролись с огненной стихией.
Посёлок Барановка уже к вечеру вторника перестало затапливать благодаря предпринятым мерам. Чтобы остановить наступление воды, для её отвода начали искусство, с привлечением строительной техники, расширять русло реки Чусовой. При этом уровень воды перестал повышаться, и обошлось без эвакуации.
Меж тем, под Ревдой вчера не только топило. Большой природный пожар возник неподалёку от бывшего асфальтового завода. Здесь полыхнуло целое поле — сухая прошлогодняя трава вновь показала, какими легковоспламеняющимися свойствами обладает. И в то же время, как одни сотрудники МЧС напряжённо наблюдали за уровнем воды в Чусовой, их коллеги совсем неподалёку боролись с огненной стихией.
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