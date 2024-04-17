Под Ревдой подтопило посёлок





– рассказывала глава Ревды Татьяна Клепикова, когда приезжала в посёлок. «Нахожусь на месте подтопления, пообщалась с людьми. Все спокойны. Местные жители готовы к подобными ситуациям, у них есть всё самое необходимое. Эвакуация людей в данный момент не требуется. Ситуация под моим личным контролем»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне, 23 апреля, вечером в посёлке Барановка под Ревдой подтопило шесть придомовых участков. Контролировать ситуацию выезжали специалисты МЧС и сотрудники Минприроды.Как сообщили в телеграм-канале свердловских спасателей, подтопление произошло из-за увеличенного сброса воды с Волчихинского водохранилища. Примерно в это же время в департаменте информационной политики региона сообщили, что после обращения Минприроды объёмы сброса воды сократились. Параллельно с этим Минтранс поручил подрядчику, который ремонтирует Чусовской мост, оперативно расширить русло реки и пропустить воду, что позволило остановить повышение уровня воды.Подчеркивается, что угрозы жизни и здоровью населения в результате подтопления не возникло.