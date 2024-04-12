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Глава СК потребовал доклад о гибели мальчика в Ирбите

12.46 Пятница, 12 апреля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад об обстоятельствах гибели мальчика в Ирбите, которого придавило бетонной плитой.

«Глава ведомства дал поручение исполняющему руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела»,

– говорится в сообщении Следкома.


Напомним, что после смерти мальчика было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи хотят узнать, кому принадлежит «недострой», на территории которого произошла трагедия, и кто должен был забрать бетонные блоки.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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