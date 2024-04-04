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В Ирбите мальчика насмерть придавило бетонным блоком
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера, 11 апреля, в Ирбите при жутких обстоятельствах погиб ребёнок 2013 года рождения, игравший вместе с ровесниками на сваленных в кучу бетонных блоках.
По предварительным данным, дети играли на заброшенной стройке. Объект, который так и не достроили, планировать разобрать, но руки до этого никак не доходили. В итоге строительные материалы, оставшиеся после разбора конструкций, были собраны в одну кучу, чем привлекли детей, искавших острые ощущения. В какой-то момент один из блоков упал на одного из мальчиков и придавил его насмерть.
После гибели ребёнка территориальный отдел СУ СКР по региону было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас выясняется принадлежность земельного участках и находящихся на нём бетонных блоков, сообщили в СК.
По предварительным данным, дети играли на заброшенной стройке. Объект, который так и не достроили, планировать разобрать, но руки до этого никак не доходили. В итоге строительные материалы, оставшиеся после разбора конструкций, были собраны в одну кучу, чем привлекли детей, искавших острые ощущения. В какой-то момент один из блоков упал на одного из мальчиков и придавил его насмерть.
«На место ЧП выезжали сотрудники территориального отдела полиции, в том числе сотрудники уголовного розыска и представители подразделения по делам несовершеннолетних. Наработанные материалы направлены нашим коллегам из регионального СКР»,
– рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
После гибели ребёнка территориальный отдел СУ СКР по региону было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас выясняется принадлежность земельного участках и находящихся на нём бетонных блоков, сообщили в СК.
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