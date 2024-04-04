В Ирбите мальчика насмерть придавило бетонным блоком





– рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «На место ЧП выезжали сотрудники территориального отдела полиции, в том числе сотрудники уголовного розыска и представители подразделения по делам несовершеннолетних. Наработанные материалы направлены нашим коллегам из регионального СКР»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 11 апреля, в Ирбите при жутких обстоятельствах погиб ребёнок 2013 года рождения, игравший вместе с ровесниками на сваленных в кучу бетонных блоках.По предварительным данным, дети играли на заброшенной стройке. Объект, который так и не достроили, планировать разобрать, но руки до этого никак не доходили. В итоге строительные материалы, оставшиеся после разбора конструкций, были собраны в одну кучу, чем привлекли детей, искавших острые ощущения. В какой-то момент один из блоков упал на одного из мальчиков и придавил его насмерть.После гибели ребёнка территориальный отдел СУ СКР по региону было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас выясняется принадлежность земельного участках и находящихся на нём бетонных блоков, сообщили в СК.