СК возбудил уголовное дело после гибели горняка в краснотурьинской шахте

– говорится в сообщении СУ СКР по Свердловской области.

«В ходе расследования сотрудниками следственного комитета совместно с МЧС, полицией и надзорными органами принимаются меры к установлению и допросу возможных очевидцев и руководства предприятия, истребованию документации о проводившихся работах, о проведении инструктажа по технике безопасности при производстве горных работ. Также выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавших шахтёров»,