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СК возбудил уголовное дело после гибели горняка в краснотурьинской шахте
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Следственный комитет после гибели горняка в краснотурьинской шахте «Северопесчанская» возбудил уголовное дело по статье 217 УК РФ – нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Трагедия, о которой идёт речь, произошла вчера, 1 апреля. Как рассказали в телеграм-канале шахты, при заряжании скважин взрывчатым веществом произошёл «несанкционированный подрыв взрывчатого вещества». В этот момент рядом находились пять горняков. В ходе спасательных работ четырёх человек удалось поднять на поверхность и передать медикам. Один человек, мужчина 1987 года рождения, к сожалению, погиб. Руководство предприятия обещало оказать семье погибшего всестороннюю помощь.
По данным пресс-секретаря свердловского главка МВД Валерия Горелых, погибший устроился в шахту относительно недавно – 7 марта. У него осталось двое детей 2018 и 2022 года рождения.
Для установления всех обстоятельств происшествия предприятие намерено создать специальную комиссию. Информацию об обвалах, которые якобы произошли после несанкционированного взрыва, в шахте опровергли, опубликовав в качестве доказательства фотографии, где не видно каких-либо завалов.
При этом в сообщении СК о возбуждении уголовного дела говорится, что под завалами было двое шахтёров.
Известно, что на данный момент работа в шахте приостановлена. Сейчас там находится только дежурный персонал для поддержания систем жизнеобеспечения: вентиляция, водоотведение, энергоснабжение.
«В ходе расследования сотрудниками следственного комитета совместно с МЧС, полицией и надзорными органами принимаются меры к установлению и допросу возможных очевидцев и руководства предприятия, истребованию документации о проводившихся работах, о проведении инструктажа по технике безопасности при производстве горных работ. Также выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавших шахтёров»,
– говорится в сообщении СУ СКР по Свердловской области.
Трагедия, о которой идёт речь, произошла вчера, 1 апреля. Как рассказали в телеграм-канале шахты, при заряжании скважин взрывчатым веществом произошёл «несанкционированный подрыв взрывчатого вещества». В этот момент рядом находились пять горняков. В ходе спасательных работ четырёх человек удалось поднять на поверхность и передать медикам. Один человек, мужчина 1987 года рождения, к сожалению, погиб. Руководство предприятия обещало оказать семье погибшего всестороннюю помощь.
По данным пресс-секретаря свердловского главка МВД Валерия Горелых, погибший устроился в шахту относительно недавно – 7 марта. У него осталось двое детей 2018 и 2022 года рождения.
Для установления всех обстоятельств происшествия предприятие намерено создать специальную комиссию. Информацию об обвалах, которые якобы произошли после несанкционированного взрыва, в шахте опровергли, опубликовав в качестве доказательства фотографии, где не видно каких-либо завалов.
Фото: телеграм-канал «Северопесчанская. Что реально происходит»
При этом в сообщении СК о возбуждении уголовного дела говорится, что под завалами было двое шахтёров.
Известно, что на данный момент работа в шахте приостановлена. Сейчас там находится только дежурный персонал для поддержания систем жизнеобеспечения: вентиляция, водоотведение, энергоснабжение.
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