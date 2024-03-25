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Информация о гибели трех горняков в краснотурьинской шахте не подтвердилась
Фото: Вечерние ведомости
Ранее появившаяся информация в ряде федеральных СМИ о трех погибших горняках в краснотурьинской шахте не подтвердилась. По последним данным, которые подтвердили в телеграм-канале шахты, погиб один рабочий.
В телеграм-канале шахты «Северопесчанская» о судьбе других четырёх сообщают следующее: одного из пострадавших горняков после медосмотра отпустили домой, трое находятся в больнице.
Кроме того, сообщается, что первоначальная информация об обрушении шахты внутри не подтвердилась.
Тело погибшего шахтера подняли на поверхность.
В телеграм-канале шахты «Северопесчанская» о судьбе других четырёх сообщают следующее: одного из пострадавших горняков после медосмотра отпустили домой, трое находятся в больнице.
Кроме того, сообщается, что первоначальная информация об обрушении шахты внутри не подтвердилась.
Тело погибшего шахтера подняли на поверхность.
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