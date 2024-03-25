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Горноспасатели МЧС прибыли на помощь к застрявшим в свердловской шахте рабочим
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Горноспасатели МЧС прибыли к шахте «Кальинская» в посёлке Калье на севере Свердловской области, где оказались отрезаны от выхода двое рабочих из-за обрушения горных пород.
По последним данным, горноспасателям удалось добраться до одного из пострадавших. Сейчас его стараются освободить.
В спасательной операции задействованы 15 горноспасателей на две спецтехники. Подчеркивается, что сил и средств на месте происшествия достаточно.
Сообщается, что обрушение на работу шахты не повлияла. Эвакуацию смену шахты проводить не стали.
«Вследствие обрушения на горизонте 1130 метров за завалами находятся два человека. Горноспасатели Североурльского военизированного горноспасательного отряда проводят разбор завала для создания лаза и спасения людей»,
– говорится в сообщении.
По последним данным, горноспасателям удалось добраться до одного из пострадавших. Сейчас его стараются освободить.
В спасательной операции задействованы 15 горноспасателей на две спецтехники. Подчеркивается, что сил и средств на месте происшествия достаточно.
Сообщается, что обрушение на работу шахты не повлияла. Эвакуацию смену шахты проводить не стали.
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