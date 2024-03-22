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Двое горнорабочих застряли под землей из-за обвала в свердловской шахте
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Двое горнорабочих застряли под землей из-за обвала в шахте «Кальинская» на севере Свердловской области. Известно, что шахтёры живы – они подают сигналы.
Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу Североуральского бокситового рудника (СУБР), обвал произошёл сегодня, 25 марта, утром. Случился горный удар и двое горных рабочих очистного забоя оказались отрезаны от выхода обрушившимися горными породами.
Сообщается, что к ним уже спустили медиков для оказания необходимой помощи. Параллельно с этим силами СУБРа проводится разбор завалов. На место также прибыли два отделения военизированного горноспасательного отряда Урала.
Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу Североуральского бокситового рудника (СУБР), обвал произошёл сегодня, 25 марта, утром. Случился горный удар и двое горных рабочих очистного забоя оказались отрезаны от выхода обрушившимися горными породами.
Сообщается, что к ним уже спустили медиков для оказания необходимой помощи. Параллельно с этим силами СУБРа проводится разбор завалов. На место также прибыли два отделения военизированного горноспасательного отряда Урала.
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