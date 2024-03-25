Возрастное ограничение 18+
Прокуратура начала проверку в связи с обрушением на свердловской шахте
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Прокуратура намерена дать оценку соблюдению требований охраны труда и техники безопасности при производстве горных работ и в связи с обрушением на шахте «Кальинская» в посёлке Калье на севере Свердловской области.
Ранее в пресс-службе Североуральского бокситового рудника (СУБР) сообщили, что обвал случился вследствие горного удара. В результате двое горнорабочих оказались отрезаны от остальных. При этом эвакуацию смены проводить, по данным МЧС, не стали.
«Прокуратура организовала проверку, к её проведению будут привлечены специалисты иных надзорных органов. На место происшествия выехал прокурор Североуральска Игорь Гусаков»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Ранее в пресс-службе Североуральского бокситового рудника (СУБР) сообщили, что обвал случился вследствие горного удара. В результате двое горнорабочих оказались отрезаны от остальных. При этом эвакуацию смены проводить, по данным МЧС, не стали.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Прокуратура организовала проверку после гибели четырёх человек при пожаре в свердловском посёлке Ис
19 марта 2024
19 марта 2024