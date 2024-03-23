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«Уральские авиалинии» пообещали бесплатно перевезти пострадавших в теракте и их близких
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Авиакомпания «Уральские авиалинии» готова бесплатно перевезти пострадавших в трагедии в «Крокус Сити Холле», их родственников и близких на рейсах в/из Москвы. Об этом компания заявила у себя в телеграм-канале.
Также вчера «Уральские авиалинии» разрешили пассажирам вернуть или обменять авиабилеты. Разрешен возврат авиабилета даже в случае, если человек не забронировал место или не явился на рейс в Москву с 22 по 25 марта.
«Для оформления авиабилетов следует обратиться в контакт-центр по телефону 8 (800) 700-91-60»,
— сообщает авиакомпания.
Также вчера «Уральские авиалинии» разрешили пассажирам вернуть или обменять авиабилеты. Разрешен возврат авиабилета даже в случае, если человек не забронировал место или не явился на рейс в Москву с 22 по 25 марта.
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