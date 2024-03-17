Авиакомпания «Уральские авиалинии» дополнила возможности возврата и обмена авиабилетов в связи с терактом





— заявила компания раннее. «Пассажирам, решившим отказаться от перелёта в Москву в период с 20:00 22.03.24 по 25.03.24 включительно и оформивших билеты не позднее 22.03.24, авиакомпания произведёт вынужденный возврат полной стоимости авиабилетов»,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Пассажирам разрешили вернуть или обменять авиабилеты в связи с трагедией, которая произошла в Подмосковье. Пассажирам разрешен возврат авиабилета даже в случае, если они не забронировали место или не явились на рейс в Москву с 22 по 25 марта. Об этом компания сообщила в своем телеграм-канале.Если рейс является трансферным и включает стыковку в Москве, пассажирам разрешен возврат или обмен билета на рейс с вылетом до 27 марта через другой пункт трансфера. При этом начальный и конечный пункты вылета/прилета должны оставаться неизменными.В случае, если рейс трансферный с вылетом из/в Москвы, пассажирам разрешен вынужденный обмен на рейс с вылетом до 27 марта или возврат полной стоимости билета.Вынужденный возврат или обмен на рейс до 27 марта также возможен в случае, если билет предусматривает прямой перелет из Москвы.