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У двоих пострадавших ДТП в Богдановичском районе тяжёлые травмы
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В пресс-службе свердловского Минздраве сообщили, что сильнее всего в ДТП, которое произошло на тюменском тракте в Богдановичском районе, пострадали водитель минивэна и годовалая его пассажирка.
По уточнённой информации, состояние водителя осложняется многочисленными травмами, включающими сотрясение головного мозга, закрытую травму живота, переломы. В настоящий момент медики проводят ему операцию. А годовалой малышки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. У остальных пассажиров различные травмы, переломы и ссадины. Им также оказывается вся необходимая помощь.
Напомним, что, по предварительной версии, водитель Toyota не убедился в безопасности манёвра, перед тем как начал движение с правой обочины, и столкнулся с грузовым автомобилем Hongyan.
По уточнённой информации, состояние водителя осложняется многочисленными травмами, включающими сотрясение головного мозга, закрытую травму живота, переломы. В настоящий момент медики проводят ему операцию. А годовалой малышки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. У остальных пассажиров различные травмы, переломы и ссадины. Им также оказывается вся необходимая помощь.
Напомним, что, по предварительной версии, водитель Toyota не убедился в безопасности манёвра, перед тем как начал движение с правой обочины, и столкнулся с грузовым автомобилем Hongyan.
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