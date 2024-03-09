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Семь человек пострадали в ДТП на трассе в Богдановичском районе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Семь человек пострадали на тюменском тракте в Богдановичском районе Свердловской области. Двое из пострадавших – несовершеннолетние, сообщил и в региональном УГИБДД.
Авария произошла в районе 78-го километра трассы Екатеринбург – Тюмень. По предварительным данным, водитель Toyota не убедился в безопасности манёвра, перед тем как начал движение с правой обочины, и столкнулся с грузовым автомобилем Hongyan, перевозившим ягоды из Читинской области в Москву.
В результате аварии пострадал водитель и шесть пассажиров Toyota, двое из которых дети. Сейчас они находятся в больнице, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. По факту происшествия проводится проверка.
Авария произошла в районе 78-го километра трассы Екатеринбург – Тюмень. По предварительным данным, водитель Toyota не убедился в безопасности манёвра, перед тем как начал движение с правой обочины, и столкнулся с грузовым автомобилем Hongyan, перевозившим ягоды из Читинской области в Москву.
В результате аварии пострадал водитель и шесть пассажиров Toyota, двое из которых дети. Сейчас они находятся в больнице, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. По факту происшествия проводится проверка.
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