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Появились подробности о пострадавших в ДТП на трассе Екатеринбург – Алапаевск
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Появились подробности о пострадавших в ДТП на автодороге «Екатеринбург – Реж – Алапаевск». О их состоянии сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.
На месте ДТП работали три бригады скорой помощи. Одна — из Режа и две — из Березовского. Троих пострадавших доставили в в Режевскую ЦРБ, а двоих в Березовскую ЦГБ.
«По информации медиков Режевской ЦРБ, одна из пострадавших, доставленных в больницу, скончалась в приемном покое — полученные в ДТП травмы оказались несовместимые с жизнью. У 17-летней пассажирки диагностированы ушибы. Пострадавший мужчина с переломом и раной лица находится в стационаре, ему наложено скелетное вытяжение, рана обработана», — рассказали в свердловском Минздраве.
В Березовской ЦГБ в данный момент оказывают помощь женщине с множественными переломами, находящейся в состоянии шока. Для определения дальнейшей тактики лечения была вызвана бригада Территориального центра медицины катастроф. Второй пострадавший, мужчина, находится в стабильном состоянии с травмами различной степени тяжести.
На месте ДТП работали три бригады скорой помощи. Одна — из Режа и две — из Березовского. Троих пострадавших доставили в в Режевскую ЦРБ, а двоих в Березовскую ЦГБ.
«По информации медиков Режевской ЦРБ, одна из пострадавших, доставленных в больницу, скончалась в приемном покое — полученные в ДТП травмы оказались несовместимые с жизнью. У 17-летней пассажирки диагностированы ушибы. Пострадавший мужчина с переломом и раной лица находится в стационаре, ему наложено скелетное вытяжение, рана обработана», — рассказали в свердловском Минздраве.
В Березовской ЦГБ в данный момент оказывают помощь женщине с множественными переломами, находящейся в состоянии шока. Для определения дальнейшей тактики лечения была вызвана бригада Территориального центра медицины катастроф. Второй пострадавший, мужчина, находится в стабильном состоянии с травмами различной степени тяжести.
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