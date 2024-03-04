На трассе Екатеринбург – Алапаевск произошло смертельное ДТП

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск сегодня утром, 9 марта, произошло смертельное ДТП. «Пежо» столкнулся с «Фиатом». Погибли двое пассажирок «Пежо».Авария произошла на 50-м километре трассы около 6 утра. По предварительным данным, водительница «Пежо» по неустановленной причине выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Фиат».Водительница «Пежо», 1960 г.р., находится в больнице в тяжелом состоянии, двое пассажирок, 1955 и 1957 г.р., погибли. В автомашине «Фиат» находились водитель, мужчина 1983 г.р., пассажиры мужчина 1977 г.р. и девушка 2006 г.р., все доставлены в медицинские организации.В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что компания из «Фиата» направлялась в Копейск на соревнования по мотокроссу.«На месте ДТП следственно-оперативная группа местного ОВД проводит процессуальные действия. По факту аварии органами внутренних дел ведется расследование», — сообщает УГИБДД.