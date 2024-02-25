Свердловская ГИБДД из-за снега опасается увеличение количества ДТП

«Водителям необходимо скорректировать модель поведения на дороге, быть предельно осторожными и внимательными при управлении транспортным средством, выбирать скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль над дорожной обстановкой и не совершать манёвров, не убедившись в их безопасности. Следует строго соблюдать правила проезда пешеходных переходов, особенно в тёмное время суток и на неосвещённых участках дороги», — говорится в обращении.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В связи с выпавшими «на прощание» зимними осадками госавтоинспекция Свердловской области обратилась к автомобилистам с предупреждением. Владельцев транспортных средств просят быть осторожней на дорогах.Свежим снегом накрыло не все районы Свердловской области. Но там, где он прошёл, сразу же заметно ухудшились погодные условия, и ситуация на дорогах стала сложнее. В частности, в Тугулымском районе наблюдались снижение видимости и скользкие участки на дорожном полотне.К осторожности ГИБДД призывает и пешеходов. В частности, им предложено носить одежду со световозвращающими элементы, дабы водители могли заметить человека на дороге даже в условиях сниженной видимости.Меж тем, новости с дорог Свердловской области пока об увеличении дорожно-транспортных происшествий не свидетельствуют. Хотя, без ДТП, конечно, не обходится. Так, на 53-м километре Серовского тракта легковой автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Вероятно, это произошло из-за скользкого дорожного-покрытия.