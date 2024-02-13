В столице Урала был задержан «перепутавший» полосу нарушитель ПДД

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Ранним февральским утром на улице Бебеля в Екатеринбурге появился лихач, игнорирующий элементарные правила дорожного движения. К счастью, патрульным удалось прервать его заезд до того, как кто-нибудь пострадал.Дорожный инцидент случился сегодня, 20 февраля, в семь часов утра. Водитель автомобиля марки «Kia Rio» решил проехаться по полосе с односторонним движением в направлении, противоположном предписанному. Свидетелями этого его трюкачества и стал экипаж ДПС, дежуривший в данном районе. Однако, остановить словесными требованиями лихача не получилось: он ударился в бега. А в ходе погони нарушил еще множество правил, включая превышение скорости, выезды на встречную полосу и игнорирование запрещающих сигналов светофора. Впрочем, уйти от преследователей в униформе ему это не помогло.Увидев, что нарушитель продолжает создавать опасные ситуации для других участников движения, экипаж ППС пошёл на блокировку иномарки. Так и удалось остановить иномарку, за рулём которой оказался 24-летний мужчина. В ту же минуту, как патрульные начали общение с ним, стало понятно, что за нарушителем имеется ещё два «греха» — к уже накопившимся добавились вождение в состоянии алкогольного опьянения и управление транспортным средством без водительских прав. Сотрудники ДПС составили сразу пять административных протоколов против молодого гонщика. «Болид» иностранного производства отправился на спецстоянку, а его «пилот» — в Госавтоинспекцию Екатеринбурга для дальнейшего разбирательства.