Два человека пострадали в ДТП на Серовском тракте

Фото: УГИБДД по Свердловской области





– говорится в сообщении пресс-группы. «На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят процессуальные действия. По данному факту органы внутренних дел проводят проверку»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области выясняют обстоятельства аварии на Серовском тракте, где столкнулись ВАЗ и Hyundai. В региональном УГИБДД сообщают о двух пострадавших.ДТП произошло на 229-м километре трассы Екатеринбург – Серов в Нижнетуринском районе. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд ВАЗа на встречную полосу. Известно, что одним из пострадавших оказался несовершеннолетним. Сейчас с ними работают медики.