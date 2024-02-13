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Два человека пострадали в ДТП на Серовском тракте
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области выясняют обстоятельства аварии на Серовском тракте, где столкнулись ВАЗ и Hyundai. В региональном УГИБДД сообщают о двух пострадавших.
ДТП произошло на 229-м километре трассы Екатеринбург – Серов в Нижнетуринском районе. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд ВАЗа на встречную полосу. Известно, что одним из пострадавших оказался несовершеннолетним. Сейчас с ними работают медики.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
ДТП произошло на 229-м километре трассы Екатеринбург – Серов в Нижнетуринском районе. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд ВАЗа на встречную полосу. Известно, что одним из пострадавших оказался несовершеннолетним. Сейчас с ними работают медики.
«На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят процессуальные действия. По данному факту органы внутренних дел проводят проверку»,
– говорится в сообщении пресс-группы.
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