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В Сысерти нашли мертвым майора полиции
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Сысерти нашли мертвым майора полиции, который служил в ГИБДД. Об этом сообщает несколько СМИ. Также смерть полицейского подтвердил представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
СМИ сообщают, что полицейский вышел из дома. Позже его нашли мертвым, рядом с телом лежало охотничье ружье.
«Сведений о том, что смерть инспектора ГИБДД наступила в результате противоправных действий посторонних лиц нет», — сообщил Валерий Горелых.
Следователи уже проводят расследование для выяснения причин произошедшего. Тело направлено на экспертизу.
СМИ сообщают, что полицейский вышел из дома. Позже его нашли мертвым, рядом с телом лежало охотничье ружье.
«Сведений о том, что смерть инспектора ГИБДД наступила в результате противоправных действий посторонних лиц нет», — сообщил Валерий Горелых.
Следователи уже проводят расследование для выяснения причин произошедшего. Тело направлено на экспертизу.
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