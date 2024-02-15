Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Сысерти нашли мертвым майора полиции, который служил в ГИБДД. Об этом сообщает несколько СМИ. Также смерть полицейского подтвердил представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых.СМИ сообщают, что полицейский вышел из дома. Позже его нашли мертвым, рядом с телом лежало охотничье ружье.«Сведений о том, что смерть инспектора ГИБДД наступила в результате противоправных действий посторонних лиц нет», — сообщил Валерий Горелых.Следователи уже проводят расследование для выяснения причин произошедшего. Тело направлено на экспертизу.