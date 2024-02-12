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Из новоуральской коррекционной школы уволили педагога, который ударил ученицу
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Новоуральске из коррекционной школы №1 уволили педагога, который ударил ученицу, сидевшую за первой партой.
Об этом сообщает екатеринбургская «Комсомольская правда» со ссылкой на руководство школы. По данным издания, учителя, поднявшего руку на ребёнка, уволили на следующий день после инцидента.
Тем не менее школой уже заинтересовалась полиция и прокуратура. Ранее один из родителей учащихся заявил, что учителя-мужчины из этой школы не один год избивают своих учеников.
Об этом сообщает екатеринбургская «Комсомольская правда» со ссылкой на руководство школы. По данным издания, учителя, поднявшего руку на ребёнка, уволили на следующий день после инцидента.
Тем не менее школой уже заинтересовалась полиция и прокуратура. Ранее один из родителей учащихся заявил, что учителя-мужчины из этой школы не один год избивают своих учеников.
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В Новоуральске педагог коррекционной школы ударил ученицу
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