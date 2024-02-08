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Такси и «Гелендваген» встретились в лобовом столкновении в Екатеринбурге
Фото: «Злой Екатеринбург» / Telegram
В Екатеринбурге минувшей ночью на перекрестке улиц Фурманова – Белинского произошла авария с участием такси Kia Rio и Mercedes-Benz G-Class. Таксист попал в больницу, а его пассажиры отделались ушибами.
Как сообщает URA.ru со ссылкой на свой источник, пассажиры видели, как им навстречу едет чёрный «Гелендваген», и кричали об этом водителю, чтобы тот принял какие-то меры, но столкновения избежать не удалось. Водитель Mercedes, по данным издания, ожидал, что Kia остановится.
В телеграм-канале «Злой Екатеринбург» пассажирка Kia Rio заявила, что у их таксиста, как она узнала уже после аварии, не было прав на вождение.
В ГИБДД сообщили, что водителя Kia Rio доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Обстоятельства ДТП выясняются
Как сообщает URA.ru со ссылкой на свой источник, пассажиры видели, как им навстречу едет чёрный «Гелендваген», и кричали об этом водителю, чтобы тот принял какие-то меры, но столкновения избежать не удалось. Водитель Mercedes, по данным издания, ожидал, что Kia остановится.
В телеграм-канале «Злой Екатеринбург» пассажирка Kia Rio заявила, что у их таксиста, как она узнала уже после аварии, не было прав на вождение.
В ГИБДД сообщили, что водителя Kia Rio доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Обстоятельства ДТП выясняются
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