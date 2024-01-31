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В Артемовском районе лесорубы разбудили медведя
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Артемовском районе при вырубке леса, рабочие разбудили медведя находящегося в спячке. Об этом сообщает глава округа Константин Трофимов.
Трофимов попросил жителей быть бдительными и осторожными, так как «руководство Бобровского охотничьего хозяйства предупреждает жителей о появлении медведя в Артемовском районе».
«Сегодня в 82 квартале Алапаевского района при вырубке леса, лесорубы разбудили медведя, находящегося в спячке»,
— написал глава в своем телеграм-канале.
Трофимов попросил жителей быть бдительными и осторожными, так как «руководство Бобровского охотничьего хозяйства предупреждает жителей о появлении медведя в Артемовском районе».
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