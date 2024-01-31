В Артемовском районе лесорубы разбудили медведя



— написал глава в своем телеграм-канале. «Сегодня в 82 квартале Алапаевского района при вырубке леса, лесорубы разбудили медведя, находящегося в спячке»,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Артемовском районе при вырубке леса, рабочие разбудили медведя находящегося в спячке. Об этом сообщает глава округа Константин Трофимов.Трофимов попросил жителей быть бдительными и осторожными, так как «руководство Бобровского охотничьего хозяйства предупреждает жителей о появлении медведя в Артемовском районе».