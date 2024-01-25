Под Ачитом столкнулись два грузовика

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 31 января, днём в Свердловской области на Пермском тракте столкнулись два грузовика, один из которых перевозил легковые автомобили. В результате аварии пострадал водитель автовоза.Авария произошла около 15.00 на 185-м километре трассы, под Ачитом. По предварительным данным, водитель автовоза не выдержал безопасную дистанцию до впередиидущего грузовика и столкнулся с ним. С травмами его доставили в Красноуфимскую районную больницу, сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по региону.По словам водителя второго грузовика, он ехал из Перми в Тюмень, когда почувствовал удар в заднюю часть полуприцепа. Он рассказал, что после этого остановился, вышел из машины и, увидев, что кабина автовоза помята, проверил водителя – спросил его про самочувствие и позвонил в скорую.