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В СК подтвердили информацию о предъявлении обвинения по делу о смертельном ДТП в Невьянском районе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В СУ СКР по Свердловской области подтвердили информацию о том, что директору и водителю автобуса, в котором ехали дети из хоккейной команды, предъявили обвинение после смертельного ДТП в Невьянском районе.
По версии следствия, директор компании, которая предоставляла услуги по перевозке, не обеспечил исправное техническое состояние автобуса и надлежащий инструктаж водителя по соблюдению им правил дорожного движения. В свою очередь, обвиняемый водитель, как утверждает следствие, превысил скоростное ограничение, сообщил «Вечерним ведомостям» старший помощник руководителя следственного управления Александр Шульга.
Напомним, что в результате ДТП погибли четыре человека. В начале было известно о трёх погибших – водителе и пассажирах легкового автомобиля, столкнувшегося с автобусом. Позже Минздрав сообщил о гибели тренера детской команды – он скончался в машине «скорой».
По версии следствия, директор компании, которая предоставляла услуги по перевозке, не обеспечил исправное техническое состояние автобуса и надлежащий инструктаж водителя по соблюдению им правил дорожного движения. В свою очередь, обвиняемый водитель, как утверждает следствие, превысил скоростное ограничение, сообщил «Вечерним ведомостям» старший помощник руководителя следственного управления Александр Шульга.
Напомним, что в результате ДТП погибли четыре человека. В начале было известно о трёх погибших – водителе и пассажирах легкового автомобиля, столкнувшегося с автобусом. Позже Минздрав сообщил о гибели тренера детской команды – он скончался в машине «скорой».
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СК присоединился к расследованию ДТП в Невьянском районе
29 января 2024
29 января 2024