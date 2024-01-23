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В Невьянске водителя и владельца автобуса, в котором ехала детская хоккейная команда, задержали

11.58 Вторник, 30 января 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Невьянске задержали водителя и владельца автобуса, который угодил в смертельную аварию вместе с детьми из хоккейной команды.

«КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник сообщает, что мужчин задержали и предъявили им обвинение по статье 239 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Также, по данным издания, водителя в ближайшее время хотят обвинить по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть двух и более лиц»).

Ранее дочка водителя заступилась за своего отца, заявив, что он пытался сделать всё, чтобы спасти детей. По её словам, папа рассказал ей, что если бы он не вывернул автобус, то могло погибнуть больше людей.

Напомним, что по факту смертельного ДТП свердловскими следователями было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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