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Пожар в Невьянске унёс жизни двух человек
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Минувшей ночью в Невьянске в одном из частных домов произошёл пожар, который унёс жизни двух человек. СК начал проверку.
Как рассказал «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в доме проживала семейная пара с двумя детьми. Матери с дочерью, 2016 года рождения, удалось выбраться из горящего дома, а отцу с сыном, 2021 года рождения, – нет. Их тела обнаружили спасатели.
По данным полиции, мужчина работал фрезеровщиком на коммерческом предприятии, а его жена находилась в декретном отпуске. Сообщается, что накануне трагедии семья топила баню.
В МЧС сообщили, что площадь пожара составила 120 квадратных метров. В его тушении были задействованы четыре машины и 13 спасателей. Огнеборцы также подчеркнули, что дом не был оборудован автономными пожарными извещателями, которые своевременно подали бы сигнал, разбудив всех домочадцев.
Как рассказал «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в доме проживала семейная пара с двумя детьми. Матери с дочерью, 2016 года рождения, удалось выбраться из горящего дома, а отцу с сыном, 2021 года рождения, – нет. Их тела обнаружили спасатели.
По данным полиции, мужчина работал фрезеровщиком на коммерческом предприятии, а его жена находилась в декретном отпуске. Сообщается, что накануне трагедии семья топила баню.
«По предварительным данным, трагический инцидент мог произойти из-за неисправного электрооборудования, использовавшегося в быту. Точные причины возгорания и смерти двух погибших будут установлены в ходе пожарно-технической и судебно-медицинских экспертиз»,
– заявил старший помощник руководителя СКР по региону Александр Шульга.
В МЧС сообщили, что площадь пожара составила 120 квадратных метров. В его тушении были задействованы четыре машины и 13 спасателей. Огнеборцы также подчеркнули, что дом не был оборудован автономными пожарными извещателями, которые своевременно подали бы сигнал, разбудив всех домочадцев.
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