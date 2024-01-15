Пожар в Невьянске унёс жизни двух человек





– заявил старший помощник руководителя СКР по региону Александр Шульга. «По предварительным данным, трагический инцидент мог произойти из-за неисправного электрооборудования, использовавшегося в быту. Точные причины возгорания и смерти двух погибших будут установлены в ходе пожарно-технической и судебно-медицинских экспертиз»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в Невьянске в одном из частных домов произошёл пожар, который унёс жизни двух человек. СК начал проверку.Как рассказал «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в доме проживала семейная пара с двумя детьми. Матери с дочерью, 2016 года рождения, удалось выбраться из горящего дома, а отцу с сыном, 2021 года рождения, – нет. Их тела обнаружили спасатели.По данным полиции, мужчина работал фрезеровщиком на коммерческом предприятии, а его жена находилась в декретном отпуске. Сообщается, что накануне трагедии семья топила баню.В МЧС сообщили, что площадь пожара составила 120 квадратных метров. В его тушении были задействованы четыре машины и 13 спасателей. Огнеборцы также подчеркнули, что дом не был оборудован автономными пожарными извещателями, которые своевременно подали бы сигнал, разбудив всех домочадцев.