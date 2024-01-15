Смертельная авария произошла в Богдановичском районе





– сообщили в ГИБДД. «По факту неудовлетворительных дорожных условий сотрудниками полиции возбуждено административное производство по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ в отношении АО "Свердловскавтодор" Сухоложское ДРСУ»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 21 января, около 20.00 на 2-м километре трассы Богданович – Гарашкинское произошла смертельная авария, в результате которой один из участников аварии скончался в реанимационном отделении.По предварительным данным, 73-летний водитель Nissan X-Trail не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Богдан 201010-81», ехавшим со стороны села Байны. В результате ДТП пострадали 73-летний водитель Nissan и его 74-летняя супруга. Их экстренно доставили в приёмный покой хирургического отделения Богдановичской ЦРБ, но спасти пожилую женщину не удалось.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в ОГИБДД ОМВД России «Богдановичский», в ходе осмотра места происшествия инспекторами дорожного надзора были выявлены неудовлетворительные дорожные условия в виде наличия рыхлого снега на проезжей части и на обочинах высотой более 30 сантиметров.