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Смертельная авария произошла в Богдановичском районе
Фото: ГИБДД
Вчера, 21 января, около 20.00 на 2-м километре трассы Богданович – Гарашкинское произошла смертельная авария, в результате которой один из участников аварии скончался в реанимационном отделении.
По предварительным данным, 73-летний водитель Nissan X-Trail не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Богдан 201010-81», ехавшим со стороны села Байны. В результате ДТП пострадали 73-летний водитель Nissan и его 74-летняя супруга. Их экстренно доставили в приёмный покой хирургического отделения Богдановичской ЦРБ, но спасти пожилую женщину не удалось.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в ОГИБДД ОМВД России «Богдановичский», в ходе осмотра места происшествия инспекторами дорожного надзора были выявлены неудовлетворительные дорожные условия в виде наличия рыхлого снега на проезжей части и на обочинах высотой более 30 сантиметров.
По предварительным данным, 73-летний водитель Nissan X-Trail не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Богдан 201010-81», ехавшим со стороны села Байны. В результате ДТП пострадали 73-летний водитель Nissan и его 74-летняя супруга. Их экстренно доставили в приёмный покой хирургического отделения Богдановичской ЦРБ, но спасти пожилую женщину не удалось.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в ОГИБДД ОМВД России «Богдановичский», в ходе осмотра места происшествия инспекторами дорожного надзора были выявлены неудовлетворительные дорожные условия в виде наличия рыхлого снега на проезжей части и на обочинах высотой более 30 сантиметров.
«По факту неудовлетворительных дорожных условий сотрудниками полиции возбуждено административное производство по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ в отношении АО "Свердловскавтодор" Сухоложское ДРСУ»,
– сообщили в ГИБДД.
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