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Пьяной девушке не дали покататься за рулём авто по Ирбиту

20.35 Пятница, 19 января 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Накануне в Ирбите экипаж дорожно-постовой службы отстранил девушку от управления легковой машины. Молодая ирбитчанка рискнула сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.

На не вполне нормально движущийся по ирбитским улицам автомобиль обратили внимание местные жители. Они сообщили о нём в дежурную часть полиции. Отправленный с проверкой экипаж ДПС действительно обнаружил на улице Стекольщиков описанный автомобиль. За рулём его сидела молодая особа, чье опьянение определить можно было без специальных приборов. Но визуальные признаки к протоколу не пришьёшь, и девушке предложили пройти освидетельствование.

Алкотестер подтвердил то, что было и без того очевидно. Прибор показал 0,830 мл алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Больше 20-летняя девушка за руль в этот день не села — машину у неё задержали, отогнав на спецстоянку. И, скорее всего, молодая водительница ещё не скоро сможет поездить по Ирбиту, ведь это уже не первый случай, когда её ловят на пьяном вождении. Первый такой случай случился в конце прошлого года и уже тогда суд решил лишить любительницу алкоголя водительских прав более, чем на полтора года. Но постановление суда не успело вступить в законную силу, как случился рецидив.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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