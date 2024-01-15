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Два человека пострадали в ДТП под Берёзовским

11.34 Среда, 17 января 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 16 января, под Берёзовским в ДТП с участием трёх автомобилей пострадали два человека. Их с места аварии увезли в травматологическое отделение Берёзовской ЦГБ.

Авария произошла примерно в 14.25 на 2-м километре трассы Берёзовский – Новосвердловская ТЭЦ. По предварительным данным, водитель «Киа Спортейдж» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в это время ехали «Киа Рио» и «Лада Веста», попавшие под удар. В результате аварии пострадал водитель, не совладавший со своей машиной, и его 16-летний пассажир.

Установлено, что стаж вождения «Киа Спортейдж» составляет 40 лет. В момент ДТП он был трезвым, сообщили в УГБИДД по Свердловской области.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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