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В Заречном часть домов осталась без тепла и горячей воды
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Со вчерашнего дня в частном секторе города Заречный люди находятся без теплоснабжения и горячей воды. Все из-за аварии на трубопроводе горячего водоснабжения, которую коммунальщики пытаются устранить до сих пор. В комментариях группы вк администрации Заречного люди также жалуются, что у них нет холодной воды и света.
Об аварии администрация сообщила еще вчера утром. Днем часть домов получили тепло и воду, кроме жителей улицы Уральской (дома 24 и 26), Мамина-Сибиряка, Дзержинского, Парковой и частично Садовой.
В 2 часа ночи администрация отчитались об устранении аварии, но на сегодняшний день без отопления продолжает остается часть частного сектора.
На данный момент в школе № 2 размещен пункт обогрева.
На этой недели в подобной ситуации оказались жители поселка Сигнальный, Восточный и Ключевск.
Об аварии администрация сообщила еще вчера утром. Днем часть домов получили тепло и воду, кроме жителей улицы Уральской (дома 24 и 26), Мамина-Сибиряка, Дзержинского, Парковой и частично Садовой.
В 2 часа ночи администрация отчитались об устранении аварии, но на сегодняшний день без отопления продолжает остается часть частного сектора.
На данный момент в школе № 2 размещен пункт обогрева.
На этой недели в подобной ситуации оказались жители поселка Сигнальный, Восточный и Ключевск.
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